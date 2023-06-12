https://news.day.az/society/1572545.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки магнитудой 3,4 единицы были зафиксированы в 05:09 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 56 километров.
Также сегодня было зарегистрировано землетрясение в Гобустане.
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