Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 3,4 единицы были зафиксированы в 05:09 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 56 километров.

Также сегодня было зарегистрировано землетрясение в Гобустане.