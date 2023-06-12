https://news.day.az/society/1572553.html Будет прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронской кольцевой ж/д линии
Будет прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронской кольцевой ж/д линии
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 1 июля прекращает продажу бумажных билетов на рейсы на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе компании.
Было отмечено, что в целях расширения цифровых платежей, устранения очередей в киосках и билетных кассах, а также с точки зрения заботы об экологии, с первого июля продажа бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет прекращена.
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