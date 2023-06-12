Вносятся изменения в поезда Баку-Сумгайыт

В поездах, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт упразднены бизнес-вагоны.

С 1 июля 2023 года в целях устранения скопления пассажиров, наблюдаемого в вагонах эконом-класса поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет обеспечено использование вагонов бизнес-класса в качестве вагонов эконом-класса.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", оплата проезда в этих вагонах будет осуществляться по тарифу, установленному для вагонов эконом-класса.