https://news.day.az/society/1572577.html Важная новость для работников индустрии такси - НОВЫЙ ШТРАФ
Важная новость для работников индустрии такси - НОВЫЙ ШТРАФ
Диспетчеры такси, нарушившие правила, будут оштрафованы на 40 000 манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно поправке, за незаконную деятельность в качестве диспетчера такси должностные лица будут оштрафованы на сумму 20 000 манатов, а юридические лица - 40 000 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре