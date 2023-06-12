Таксистов обязуют установить тахограф

В Азербайджане в пассажирских транспортных средствах будут установлены тахографы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон "Об автомобильном транспорте", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению в закон, вводится понятие аналогового тахографа. Он представляет собой электромеханическое устройство, устанавливаемое на транспортном средстве с целью непрерывной регистрации всех данных о его передвижении, в том числе пройденного расстояния, скорости движения, а также режима работы и отдыха водителя.

Ранее мы писали о введении большого штрафа в индустрии такси.