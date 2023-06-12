Как таксистам избежать штрафа в 1200 манат?

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы в сфере пассажироперевозок.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в изменении в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждаемых на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, за организацию пассажироперевозок автомобилями такси перевозчиком без пропускного удостоверения должностные лица будут оштрафованы в размере 200 манатов, юридические лица - в размере 1000 манатов.

За организацию пассажироперевозок автомобилями такси без пропускной карты или с нарушением правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом налагается штраф в размере 40 манатов.

За организацию перевозов грузов и нерегулярных пассажироперевозок без пропускной карты или с нарушением правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом налагается штраф в размере 50 манатов.

За организацию перевозчиком грузовых и нерегулярных пассажироперевозок без пропускного удостоверения - должностные лица будут оштрафованы на сумму 300 манатов, юридические лица - на 1 200 манатов.