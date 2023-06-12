Пенсионеры получили больше выплат

За пять месяцев 2023 года на пенсионные выплаты было выделено 2 миллиарда 366 миллионов манатов, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, среднемесячный размер пенсий увеличился на 18 процентов и достиг 433 манатов, а среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 17 процентов и достиг 466 манатов.

За январь-май 2023 года посредством электронной системы было осуществлено 15,7 тысяч, а с начала 2019 года (с момента запуска соответствующей электронной системы) - 87,1 тысяч назначений пенсий.