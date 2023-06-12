Стабилизировалась ли погода в Азербайджане?

Обнародован прогноз погоды на 13 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана, в основном днем, ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.