https://news.day.az/society/1572626.html Стабилизировалась ли погода в Азербайджане? - ПРОГНОЗ
Стабилизировалась ли погода в Азербайджане? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 13 июня.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана, в основном днем, ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.
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