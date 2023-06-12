Иранской наркосети в Азербайджане нанесен удар

В Баку задержан член иранской наркосети.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники Насиминского РУП задержали и передали следствию подозреваемого в организации сбыта наркотических средств на территории района, ранее неоднократно судимого Эльнура Алекперова.

При личном досмотре в его сумке было обнаружено в общей сложности 3 кг героина и опиума.

В ходе следствия выяснилось, что Э.Алекперов приобрел наркотики у гражданина Ирана Ибрагим Бехзат, с которым познакомился в соцсетях, с целью их последующей реализации.

По данному факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР. Суд избрал в отношении Э.Алекберова меру пресечения в виде ареста.

Правоохранители продолжают решительные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории района.