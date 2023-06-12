Рашад Набиев о работе над законопроектом в сфере деятельности такси

Подготовка нового законопроекта в сфере деятельности такси ведется уже давно.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству .

"Одни из главных причин, обусловливающих необходимость подготовки этого законопроекта - защита экологии, обеспечение безопасности наших граждан", - сказал министр.