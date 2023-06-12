https://news.day.az/society/1572649.html Рашад Набиев о работе над законопроектом в сфере деятельности такси
Рашад Набиев о работе над законопроектом в сфере деятельности такси
Подготовка нового законопроекта в сфере деятельности такси ведется уже давно.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству .
"Одни из главных причин, обусловливающих необходимость подготовки этого законопроекта - защита экологии, обеспечение безопасности наших граждан", - сказал министр.
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