https://news.day.az/society/1572655.html Азербайджан делает ставку на общественный транспорт
Азербайджан делает ставку на общественный транспорт
Наша цель - сократить количество поездок на такси, а не количество самих такси.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что, согласно представленным агрегаторами такси данным, 60 процентов поездок на такси - это диапазон от 1,5 до 3 км.
Министр сказал, что такое расстояние можно преодолеть пешком или же на общественном транспорте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре