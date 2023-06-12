Вниманию родителей школьников!

В связи с переходом на единую школьную форму в конце учебного года состоялось заседание педагогического совета всех школ.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

"В этом году, а точнее с сентября, планируется ввести новую школьную форму. Поэтому, в соответствии с инструкцией, на заседании педагогического совета мы выбирали какой она будет", - добавила Велиева.