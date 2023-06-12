https://news.day.az/society/1572696.html Вниманию родителей школьников! - С сентября начнется...
Вниманию родителей школьников! - С сентября начнется...
В связи с переходом на единую школьную форму в конце учебного года состоялось заседание педагогического совета всех школ.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.
"В этом году, а точнее с сентября, планируется ввести новую школьную форму. Поэтому, в соответствии с инструкцией, на заседании педагогического совета мы выбирали какой она будет", - добавила Велиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре