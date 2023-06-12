Сколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 831 881 случай заражения коронавирусной инфекцией, 821 581 человек вылечился, 10 280 - скончались, число активных больных составляет 20.

За последние сутки в стране проведены 858 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 632 414.