https://news.day.az/society/1572741.html Ожидаются ливни, град и сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидаются ливни, град и сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С дневных часов 13 июня и до 17 июня в районах Азербайджана местами прогнозируются осадки.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, преимущественно в Гянджа-Газахском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском регионах и Центральном Аране осадки временами будут интенсивными, возможны грозы, град.
Восточный ветер местами будет усиливаться до 20-25 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.
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