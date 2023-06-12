МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"По информации Национальной гидрометеорологической службы, с 13 июня в ближайшие дни на территории страны ожидается нестабильная погода, осадки, в ряде районов интенсивные, гроза, повышение уровня воды в реках, на некоторых реках паводки, будет дуть сильный ветер.

В этой связи МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Для защиты от паводков и селей в некоторых реках из-за осадков рекомендуется держаться подальше от опасных мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями, также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также во избежание поражения молнией рекомендуется отключить от сети электроприборы, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле, рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания грозы".

МЧС рекомендует в случае опасности звонить по номеру 112.