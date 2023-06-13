Пожар в Губе, есть пострадавшие

В селе Дарк Губинского района произошел пожар в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 кв.м.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и прилегающего сарая общей площадью 40 кв.м.

"В результате пожара пострадали 4 человека. Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - отмечается в сообщении.