https://news.day.az/society/1572805.html Пожар в Губе, есть пострадавшие
Пожар в Губе, есть пострадавшие
В селе Дарк Губинского района произошел пожар в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 кв.м.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и прилегающего сарая общей площадью 40 кв.м.
"В результате пожара пострадали 4 человека. Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - отмечается в сообщении.
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