На этих улицах повышена плотность движения

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг".