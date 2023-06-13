На этих улицах повышена плотность движения - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
4. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг".
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