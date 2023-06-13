В Азербайджане планируется внесение изменений в законопроект «По защите персональной информации»

В Азербайджане готовятся изменения в законопроект "По защите персональной информации".

Об этом сказал во вторник заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Расулов в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в рамках этого закона будут применены современные стандарты защиты личных данных.

"В связи со стремительным ростом технологий и кибератак, возникла необходимость в ускорении принятия нового законопроекта по защите наших граждан. Поэтому, соответствующими структурами подготовлены изменения. На данный момент законопроект находится на стадии согласования", - добавил Расулов.