В Азербайджане планируется внесение изменений в законопроект «По защите персональной информации»
В Азербайджане готовятся изменения в законопроект "По защите персональной информации".
Об этом сказал во вторник заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Расулов в ходе саммита финансовых технологий в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в рамках этого закона будут применены современные стандарты защиты личных данных.
"В связи со стремительным ростом технологий и кибератак, возникла необходимость в ускорении принятия нового законопроекта по защите наших граждан. Поэтому, соответствующими структурами подготовлены изменения. На данный момент законопроект находится на стадии согласования", - добавил Расулов.
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