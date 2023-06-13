Как будет проводиться переход школ на новую школьную форму?

С начала текущего учебного года всем общеобразовательным учреждениям поручено выполнить соответствующее постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник в министерстве науки и образования Азербайджанской Республики в ответ на запрос Trend.

"В соответствии с поручением, каждое учреждение к марту организовало педагогический совет и выбрало 1 из 4 видов школьных форм. На данный момент около 98 процентов школ уже сделали свой выбор",- говорится в сообщении.

Отметим, что начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Эльнур Алиев сообщил, что переход на школьную форму определяется педагогическим советом школы.

"Если педагогический совет школы примет решение о переходе на новую школьную форму, то школьники должны приходить в новой форме в соответствии с правилами. Есть, правда, такие школы, которые отказались перейти на новую форму. Ученики этих школ будут одеваться по своему выбору", - сказал Алиев.

Напомним, что начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов, отвечая на вопросы Trend, отметил, что в 2022-2023 учебном году ввиду сжатых сроков была подготовлена школьная форма только для учащихся младших классов (I-VI). Однако в новом учебному году новая форма предусмортена и для старшеклассников.

"Рубашки новой школьной формы с длинными и короткими рукавами всех размеров будут стоить 15 манатов, а брюки и юбки - 25 манатов", - добавил Азимов.