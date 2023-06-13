Сжегший кактусы на бакинском бульваре мужчина задержан

Расследованы кадры срезания и сжигания кактусов на территории Приморского бульвара в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, кактусы повредил Варис Этибар оглу Джафарлы. Он задержан сотрудниками полиции.

Ведется расследование, по итогам которого действию В.Джафарлы будет дана правовая оценка.