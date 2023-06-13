https://news.day.az/society/1572879.html Сжегший кактусы на бакинском бульваре мужчина задержан
Сжегший кактусы на бакинском бульваре мужчина задержан
Расследованы кадры срезания и сжигания кактусов на территории Приморского бульвара в Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, кактусы повредил Варис Этибар оглу Джафарлы. Он задержан сотрудниками полиции.
Ведется расследование, по итогам которого действию В.Джафарлы будет дана правовая оценка.
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