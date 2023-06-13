Пожар на заводе в Сумгайыте

На заводе в Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, инцидент произошел на заводе "Etilen-Polietilen", расположенном на территории Сумгайыта.

К месту происшествия были привлечены пожарные бригады МЧС.

"В настоящее время наши силы задействованы в этом районе. Продолжаются меры по борьбе с пожаром", - говорится в сообщении министерства.