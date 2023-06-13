https://news.day.az/society/1572892.html Пожар на заводе в Сумгайыте - ВИДЕО
Пожар на заводе в Сумгайыте - ВИДЕО
На заводе в Сумгайыте произошел пожар.
Как сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана, инцидент произошел на заводе "Etilen-Polietilen", расположенном на территории Сумгайыта.
К месту происшествия были привлечены пожарные бригады МЧС.
"В настоящее время наши силы задействованы в этом районе. Продолжаются меры по борьбе с пожаром", - говорится в сообщении министерства.
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