Госагентство назвало число назначений инвалидности за январь-май

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае 2023 года произвело 21,4 тысячи назначений инвалидности.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, в том числе 10,1 тысячи - первичное, 11,3 тысячи - повторное назначение инвалидности.

В реабилитационных учреждениях Агентства за прошедший период были оказаны реабилитационные услуги 26,5 тысячи человек, а 5,4 тысячи человек были переданы 33,2 тысячи средств реабилитации.