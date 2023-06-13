https://news.day.az/society/1572901.html Госагентство назвало число назначений инвалидности за январь-май
Госагентство назвало число назначений инвалидности за январь-май
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае 2023 года произвело 21,4 тысячи назначений инвалидности.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, в том числе 10,1 тысячи - первичное, 11,3 тысячи - повторное назначение инвалидности.
В реабилитационных учреждениях Агентства за прошедший период были оказаны реабилитационные услуги 26,5 тысячи человек, а 5,4 тысячи человек были переданы 33,2 тысячи средств реабилитации.
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