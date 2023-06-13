https://news.day.az/society/1572909.html Опасное изменение погоды в Баку - ПРОГНОЗ
Опасное изменение погоды в Баку - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, юго-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.
Как сообщили Day.Az во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 31-36° тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.
В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.
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