https://news.day.az/society/1572994.html Данные о пострадавших при пожаре в Сумгайыте
Данные о пострадавших при пожаре в Сумгайыте
В Сумгайыте при пожаре на заводе пострадал 1 человек.
Как сообщили Day.Az во вторник в SOCAR Downstream Management, 13 июня 2023 года на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азеркимья" произошел пожар.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются соответствующие меры по охлаждению площади, где произошел пожар.
При пожаре 1 человек получил легкие травмы.
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