Данные о пострадавших при пожаре в Сумгайыте

В Сумгайыте при пожаре на заводе пострадал 1 человек.

Как сообщили Day.Az во вторник в SOCAR Downstream Management, 13 июня 2023 года на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Азеркимья" произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются соответствующие меры по охлаждению площади, где произошел пожар.

При пожаре 1 человек получил легкие травмы.