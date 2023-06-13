Минэкологии проводит мониторинг воздуха на территории завода в Сумгайыте

В связи с пожаром на заводе "Etilen-Polietilen", расположенном в Сумгайыте, сотрудники и специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в настоящее время находятся на месте происшествия.

Руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова сообщила во вторник Day.Az, что в результате пожара в воздух поднялся густой дым.

Она отметила, что в настоящее время сотрудниками Центра по мониторингу окружающей среды на территории начаты работы по мониторингу атмосферного воздуха.