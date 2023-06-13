https://news.day.az/society/1573055.html Обновленная статистика заражений коронавирусом - ФОТО
Обновленная статистика заражений коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, 1 - скончался, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 584 человека вылечились, 10 281 - скончался, число активных больных составляет 17.
За последние сутки в стране проведены 1 145 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 633 559.
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