https://news.day.az/society/1573077.html Обновлены данные о численности населения в Азербайджане
Обновлены данные о численности населения в Азербайджане
Согласно результатам последней переписи, численность населения Азербайджана по состоянию на 1 мая 2023 года составила 10 143 521 человек.
Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном комитете статистики Азербайджана, 54,6 процента населения составляют городские жители, 45,4 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.
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