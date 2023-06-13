https://news.day.az/society/1573147.html В западном регионе Азербайджана идут проливные дожди
В западном регионе Азербайджана идут проливные дожди
В Гяндже идет проливной дождь, сопровождаемый ветром.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 23:00 часов после сильного ветра начался проливной дождь. В результате на несколько улиц обрушились паводки, сильный ветер затруднил движение автомобилей.
В некоторых частях города произошел сбой в подаче электроэнергии.
Отметим, что дождливая погода сохраняется и в районах, охватывающих западный регион.
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