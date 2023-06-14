В Иордании открылась выставка почтовых марок, посвященных 100-летию Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 30-летия установления дипломатических отношений с Иорданией по инициативе нашего посольства в этой стране и при поддержке ООО "Aзерпочт" в сотрудничестве с государственной компанией "Почта Иордании" в административном здании этой компании была открыта выставка почтовых марок Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в посольстве, выставка, в которой приняли участие председатель правления государственной компании "Почта Иордании", бывший государственный министр Сами Давуд, председатель Союза филателистов Иордании Джалиль Таннус, руководители дипломатических миссий дружественных стран, местные филателисты и журналисты, началась с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступая на церемонии открытия, посол Эльдар Салимов подробно рассказал о нашем богатом прошлом, которое отражено в почтовых марках, довел до внимания участников мероприятия, что корни истории, которой они посвящены, уходят в эпоху Сефевидов. Отметив, что первая национальная марка увидела свет в 1919 году - в период Азербайджанской Демократической Республики, являющейся первой демократической республикой на мусульманском Востоке, он подчеркнул, что после распада СССР и создания в 1992 году ООО "Азерпочт", сфера почтовых марок вступила на динамичный путь развития. Посол также подробно рассказал о работе, проделанной в этой области.

Говоря об азербайджано-иорданских отношениях, азербайджанский дипломат напомнил, что фундамент связей дружбы и сотрудничества между нашими странами был заложен на исторической встрече Гейдара Алиева и Короля Хусейна ибн Талала в декабре 1994 года в рамках Исламского саммита в Касабланке, особо отметил, что в настоящее время эти связи получили дальнейшее развитие со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II.

Председатель правления государственной компании "Почта Иордании" С.Давуд и председатель Союза филателистов Иордании Д.Таннус передали свои поздравления по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и 30-летия дипломатических отношений, пожелали дружественному Азербайджанскому государству и народу мира, спокойствия и устойчивого прогресса.

Подчеркнув, что наша страна также имеет богатую историю и традиции в области почтовых марок, выступившие выразили заинтересованность в налаживании двустороннего сотрудничества в этой области.

После выступлений в Музее "Почта Иордании" была разрезана красная лента, символизирующая открытие выставки, гости ознакомились с почтовыми марками, посвященными жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, Дню Победы, "Железному кулаку" и нашим освобожденным городам, а также снимками, отражающими встречи великого лидера Гейдара Алиева и Короля Хусейна ибн Талала и нынешних глав государств.

Марки "Гейдар Алиев 100", "Шуша 270" вызвали большой интерес у участников выставки, и в качестве памятных подарков вручены им.