Еще 72 жителя Лачина возвращаются на Родину

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в город Лачин, который был восстановлен и реконструирован в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

14 июня еще 72 человека (22 семьи) отправились в Лачин из жилого комплекса "Гобу парк 3" Гарадагского района Баку.

Как сообщает Day.Az, семьи переселенцев были отобраны из числа вынужденных переселенцев, проживающих в самых тяжелых условиях в городах Баку и Сумгайыт, а также во временных поселениях Абшеронского района. Они поселятся в домах, в которых когда-то жили в Лачине. Эти дома отреставрированы по поручению главы государства после освобождения от оккупации.

Решение проблем внутренне перемещенных лиц является одним из приоритетов государственной политики. В этой области стратегическая линия, определенная Великим лидером Гейдаром Алиевым и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым, направлена ​​на улучшение условий их жизни, обеспечение их социальной защиты и занятости. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также с особой чуткостью относится к вопросам, связанным с вынужденными переселенцами, и помогает решать их проблемы.

Добровольное, безопасное и достойное возвращение ВПЛ на родину является важной задачей.

Жители, переехавшие в город Лачин, который стал еще прекраснее и благоустроеннее, выразили признательность Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, мужественной азербайджанской армии, спасшей наши земли от оккупации, и нашим героическим солдатам и офицерам.

Следует отметить, что до этого в город Лачин было переселено 20 семей, то есть 97 человек.