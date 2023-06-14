https://news.day.az/society/1573202.html В Габале уничтожена дикорастущая конопля - ФОТО
В Габале уничтожена дикорастущая конопля - ФОТО
В результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского РУП, на территории района были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, передает Day.Az.
Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятия в поселке Нидж было выкорчевано и сожжено 8 100 кустов конопли общим весом 4 т 170 кг.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре