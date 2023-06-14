Затруднено движение на нескольких улицах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4) транспортной развязке "20 Января";

5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;

6) улице Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг.