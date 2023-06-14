Затруднено движение на нескольких улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4) транспортной развязке "20 Января";
5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;
6) улице Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг.
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