Названо число выпускников 11 классов в этом году

В 2022-2023 учебном году число учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 1 707 279 человек.

Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.

В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях 98 649 человек заканчивают XI класс, 145 597 - IX класс и 151 560 - I класс.

В подготовительных группах общеобразовательных учреждений обучалось 90 666 детей.