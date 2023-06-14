https://news.day.az/society/1573214.html Названо число выпускников 11 классов в этом году
Названо число выпускников 11 классов в этом году
В 2022-2023 учебном году число учащихся в общеобразовательных учреждениях составило 1 707 279 человек.
Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.
В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях 98 649 человек заканчивают XI класс, 145 597 - IX класс и 151 560 - I класс.
В подготовительных группах общеобразовательных учреждений обучалось 90 666 детей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре