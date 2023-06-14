Молнии, ливни и град

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, по информации на 09:00 14 июня местами в республике наблюдались молнии, кратковременные ливни.

Количество осадков в Гахе составило 25 мм, Гяндже - 19 мм, Дашкесане, Гейгеле, Загатале, Балакене, Джульфе, Шахбузе, Садараке, Нахчыване, Ордубаде, Нафталане, Гедабее, Шамкире, Агстафе, Шеки, Гусаре, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Гейчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Лянкяране, Астаре, Ярдымлы - до 7 мм.

Юго-восточный ветер в Загатале усилился до 20 м/с, Гяндже - до 18 м/с.

13 июня около 23:22 в городе Гяндже выпал град диаметром 10 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове - до 35, в Нахчыванской АР - до 34, в горных районах - до 24 градусов, в низменных районах - до 37 градусов тепла.