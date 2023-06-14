В Баку для детей из семей шехидов проведен вечер "День выпускника", организованный общественным объединением поддержки семей шехидов "Zəfər", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя совбоды и независимости Азербайджана.

Председатель "Zəfər" Севиндж Ализаде, супруга шехида, полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджова, героически павшего в апрельских боях 2016 года, в своем выступлении подчеркнула, что государство уделяет особое внимание и заботу к детям из семей шехидов.

"В этом году более 30 детей из семей шехидов стали выпускниками школы, среди них и мой ребенок. Уверена, что отныне, получив высшее или профессиональное образование, они будут стремиться стать достойными детьми как для своих родителей, так и для Родины, вносить свою лепту в развитие и процветание Азербайджана", - сказала Ализаде.

Выступившие на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Мехман Исмаилов, депутат Милли Меджлиса Бахруз Ахмедов и другие участники отметили важность проведения такого мероприятия и патриотического воспитания молодежи, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей жизни, быть достойными памяти героических отцов.

В художественной части состоялся концерт певицы и композитора Севиндж Агасиевой (SİVVA), которая представила патриотические композиции. Вечер завершился авторской песней "Мой дорогой учитель", исполненной вместе с выпускниками школ.