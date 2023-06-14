Гидрометцентр предупреждает - Возможны осадки
Обнародован прогноз погоды на 15 июня.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, но вечером местами возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные ливневые дожди, местами интенсивные, грозы, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.
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