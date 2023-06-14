"Азербайджанское радио" и "Общественное радио" получили радиочастоты в Кяльбаджаре и Лачине

Рассмотрен вопрос обеспечения и развития телерадиовещания на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на заседании Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики.

В целях расширения зоны покрытия наземного радиовещания FM в данном регионе, а также с учетом поступивших в Совет обращений от ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и компании "Общественное телевидение и радиовещание", принято решение о выделении радиочастот от телерадиовещательной станции (ТРВС), расположенной на территории Лачинского района 105.0 MHS для "Азербайджанского радио", 90.0 MHS - для "Общественного радио". Для "Общественного радио" также будет выделено 90.0 MHS от ТРВС, расположенной на территории Кяльбаджарского района.

Также из ТРВС, расположенной на территории Лачинского района, для осуществления открытого наземного цифрового вещания общенациональных телеканалов выделен 27-й телевизионный канал вещания.