Бакинское метро меняет график работы

График поездов бакинского метрополитена меняется.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"С 16 июня поезда будут работать по летнему графику. Тем не менее, будут резервные поезда, которые в случае необходимости будут пущены на линии", - говорится в информации.