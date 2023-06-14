https://news.day.az/society/1573343.html Бакинское метро меняет график работы
Бакинское метро меняет график работы
График поездов бакинского метрополитена меняется.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
"С 16 июня поезда будут работать по летнему графику. Тем не менее, будут резервные поезда, которые в случае необходимости будут пущены на линии", - говорится в информации.
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