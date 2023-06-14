Алятский экопарк станет не только местом отдыха и развлечений, но и примером энергоэффективного использования солнечной энергии.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов в ходе церемонии открытия экопарка.

"Одной из самых впечатляющих особенностей нового экопарка являются фонари, которые питаются от солнца. Это не только позволяет снизить энергопотребление и вредные выбросы, но и создает уникальную атмосферу, наполняя парк приятным светом", - отметил Микаилов.

По его словам, в парке также имеется все необходимое для занятия спортом.

"С целью поощрения здорового образа жизни, в экопарке построены баскетбольная и футбольная площадки, которые готовы принять всех желающих отточить свои спортивные навыки или провести время в активных играх с друзьями. Эти площадки будут доступны как детям, так и взрослым. Кроме того, в парке установлены качели. Они представляют собой безопасные и комфортные конструкции, которые будут радовать детей в течение многих лет", - подытожил он.