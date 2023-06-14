Погода преподнесет неприятный сюрприз бакинцам

Завтра в Баку ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

В сообщении говорится, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 15 по утро 16 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.