https://news.day.az/society/1573370.html Погода преподнесет неприятный сюрприз бакинцам - ПРОГНОЗ
Погода преподнесет неприятный сюрприз бакинцам - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
В сообщении говорится, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 15 по утро 16 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.
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