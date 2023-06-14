Объявлено количество случаев заражения коронавирусом за сутки

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 884 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 589 человек вылечились, 10 281 - скончались, число активных больных составляет 14.

За последние сутки в стране проведены 1 200 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 634 759.