В селе Агалы спустя 30 лет прозвенел "последний звонок".

Как сообщает в среду Day.Az, в этом году школу в селе Агалы окончили четыре человека.

Отметим, что сегодня в азербайджанских школах отмечается "последний звонок".

Напомним, что в освобожденной от оккупации средней школе села Агалы Зангиланского района впервые за 29 лет в сентябре прошлого года начались занятия.