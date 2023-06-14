https://news.day.az/society/1573399.html В селе Агалы спустя 30 лет прозвенел "последний звонок"
В селе Агалы спустя 30 лет прозвенел "последний звонок"
В селе Агалы спустя 30 лет прозвенел "последний звонок".
Как сообщает в среду Day.Az, в этом году школу в селе Агалы окончили четыре человека.
Отметим, что сегодня в азербайджанских школах отмечается "последний звонок".
Напомним, что в освобожденной от оккупации средней школе села Агалы Зангиланского района впервые за 29 лет в сентябре прошлого года начались занятия.
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