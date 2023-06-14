Впервые в Азербайджане Рашад Мехтиев создал масштабное произведение под названием «Вечность»

Заслуженный художник Азербайджана, доктор по философии искусства Рашад Мехтиев представил в новом административном здании Министерства сельского хозяйства произведение "Вечность".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта цельная композиция, изготовление которой длилось семь месяцев, охватила полностью все фойе здания высотой 12 метров. Благодаря поддержке государства, это стало первым опытом в Азербайджане для создания художником единого произведения искусства в государственных учреждениях.

Символический мотив композиции, состоящей из четырех частей, отражает 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В произведении нашли отражение вечные ценности, отвечающие философии жизни азербайджанского народа, идеи, демонстрирующие дух человека-победителя, труд и изобилие, устойчивость. В композиции, в центре которой находится бюст Гейдара Алиева, ветви дерева тянутся к небу и бесконечности. Созданная в куфическом стиле сеть отображает космическое пространство, в котором мерцают 100 звезд, символизирующих 100-летие со дня рождения общенационального лидера.

Колонны в форме колосьев, взметнувшиеся в небо вместе с деревом, олицетворяют устойчивость продовольственной безопасности. Ветви дерева тянутся к правой части композиции - картине, отражающей плодородные земли, на которых установились Победа и мир. На картине, в 80 кв.м написанной масляными красками, в форме буквы V изображены 44 голубя, взлетающие в небо с величественной горы и широкого пшеничного поля, предвещая Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне во главе с нашим Верховным главнокомандующим.

В левой части композиции "Вечность" отражено изваяние человеческих рук с дарами, выращенными на наших землях. Руки, олицетворяющие изобилие и труд, черпают силы в ветвях деревьев.

В центре произведения расположены люстры в стилизованной форме птицы Симург.

Новое административное здание Министерства сельского хозяйства привлекает внимание своим великолепием и современной архитектурой. Автор сооружения и многих проектов, реализованных в нашей стране и за рубежом, - архитектор Эльнур Гулиев. Архитектурное решение композиции "Вечность" принадлежит архитектору Махиру Мухтарову.

Отметим, что реализация композиции претворялась в жизнь при полной поддержке Министерства сельского хозяйства.