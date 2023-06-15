Предупреждение жителям Билясувара

Билясуварский район вновь столкнулся с опасностью схода селей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по словам жителей, есть вероятность схода селей с территории Ирана по реке Болгарчай.

Соответствующие органы проинформировали местных жителей о возможной стихии и призвали быть бдительными..

Отметим, что аналогичный случай имел место около двух недель назад.

Из-за угрозы наводнения жители трех сел у Болгарчая, были эвакуированы в безопасные районы.