https://news.day.az/society/1573500.html Предупреждение жителям Билясувара
Предупреждение жителям Билясувара
Билясуварский район вновь столкнулся с опасностью схода селей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по словам жителей, есть вероятность схода селей с территории Ирана по реке Болгарчай.
Соответствующие органы проинформировали местных жителей о возможной стихии и призвали быть бдительными..
Отметим, что аналогичный случай имел место около двух недель назад.
Из-за угрозы наводнения жители трех сел у Болгарчая, были эвакуированы в безопасные районы.
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