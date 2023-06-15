О состоянии военнослужащего, получившего ранение в результате обстрела ППП «Лачин»

Военнослужащему Государственной пограничной службы Азербайджана, который был ранен в результате обстрела ППП "Лачин" с территории Армении, оказана первая помощь, его жизни ничего не угрожает, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ГПС.

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