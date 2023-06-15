В Баку возможны дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в четверг в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.