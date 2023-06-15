В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом, 4 человека вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 593 человека вылечились, 10 281 - скончались, число активных больных составляет 14.

За последние сутки в стране проведены 922 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 635 681.