Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 человека, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17, вторую - 4, три и более - 9, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 319. Первую дозу вакцины получили 5 411 783, вторую - 4 884 006, три и более - 3 404 270, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 260 человек.