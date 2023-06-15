В Баку задержаны наркоторговцы и незаконно носящие оружие лица

На территории поселков Говсан, Ени Гюнешли, Гарачухур, Бюльбюля, Амирджан за незаконный оборот наркотиков задержаны девять человек - Вюсал Магеррамов, Афган Гадимов, Назим Аскеров, Полад Джафаров, Эльшан Исрафилов, Шахин Мустафаев, Захид Мамедов, Сергей Пименов и Эльман Назаров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Сураханского РУП и территориальных органов полиции, в общей сложности было изъято 8 кг героина, опия, марихуаны и метамфетамина.

Задержанные сообщили, что приобрели наркотические средства онлайн у незнакомых им граждан Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории столицы.

Отмечается, что в течение мая текущего года в ходе проведенных в Сураханы операций по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков были задержаны 45 человек. В отношении каждого из них в следственном отделе управления полиции продолжается расследование.

За указанный период в Сураханском районе также за незаконное ношение оружия были задержаны и привлечены к ответственности четыре лица. У них были обнаружены автомат "Калашников", два пистолета, не имеющее соответствующих документов ружье "ТОЗ" и 12 патронов.