Определились победители Национального чемпионата по стартапам – смелые идеи и предпринимательские качества учеников MiniBoss Business School Baku

15 июня в Баку состоялся Национальный чемпионат по стартапам, организованный MiniBoss Business School Baku, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе Национального чемпионата были представлены проекты детей и подростков в возрасте 6-17 лет в различных областях. 14 команд представили свои продукты и услуги вниманию жюри, в состав которого вошли эксперты в сферах бизнеса и инвестиций.

Как отметила в интервью представителям СМИ основатель MiniBoss Business School Baku Нармина Гасанова, ежегодно 15 июня MiniBoss Business School Baku проводит Национальный чемпионат по стартапам.

"В ходе Национального чемпионата юные стартаперы в возрасте от 6 до 17 лет представили свои проекты. В проведенном в апреле текущего года стартап-форуме по предпринимательству среди детей и подростков приняли участие 14 команд, которые представили 14 проектов. На основе данных проектов команды получили гранты. Посредством этих грантов юные стартаперы реализовали свои идеи, и сегодня представили свои услуги и продукты, среди которых проекты, охватывающие такие сферы, как IT, продукты питания, легкая промышленность и многие другие. При поддержке MiniBoss Business School Baku команды были обеспечены местами продажи в различных торговых точках города, где могли реализовать свою продукцию. По итогам Национального чемпионата команды, вошедшие в первую тройку, являются победителями", - сказала Нармина Гасанова.

Отметив, что в июле в городе Глазго состоится чемпионат мира по стартапам, Нармина Гасанова выразила уверенность, что на этом международном мероприятии юные стартаперы из Азербайджана достойно представят свои проекты.

По словам директора Miniboss Business School Baku Алины Халафовой, на форуме, который состоялся в апреле, командам был предоставлен первичный капитал для реализации бизнес-проектов.

"За прошедшие два месяца команды выполнили определенную работу и сегодня представили готовые продукты и услуги. Члены жюри оценили эти проекты по пяти категориям. В Miniboss Business School Baku мы обучаем детей и подростков азам экономики, правильному распределению бюджета, составлению бизнес-плана. С помощью приобретенных теоретических и практических знаний дети к концу учебного года готовятся к двум большим мероприятиям - форуму и Национальному чемпионату. На форуме они представляют проекты в виде презентации, после чего им предоставляется грант, с помощью которого они реализуют свои проекты, а затем с готовым продуктом и услугами участвуют в Национальном чемпионате по стартапам", - подчеркнула Алина Халафова.

Директор Miniboss Business School Baku отметила, что учащиеся MiniBoss Business School Baku - очень талантливые дети и подростки, они полны ярких идей, и даже некоторые взрослые люди не обладают столь креативным мышлением.

В состав жюри Национального чемпионата MiniBoss Business School Baku вошли заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Руфат Атакишиев,

генеральный директор ООО Azerfon Гуннар Панке, исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Гюльнара Асланбейли, представитель Международной финансовой корпорации IFC в нашей стране Алия Азимова, управляющий директор SOCAR DOWNSTREAM Эмиль Алхаслы, член правления, главный директор по управлению рисками PASHA Bank Хаяля Нагиева и генеральный директор PASHA Malls Яман Шахин.

В Национальном чемпионате приняли участие 14 команд - Dulce Date Bar, Smart Robot Cyclist, Challenger, Econotes, WoodMood, BeSafe, VIP Puzzle, Scenty sport, Drewdrop, Box from my land, Screenish, Yummy Gummy, Infanimals и New energy generator.

На мероприятии были представлены очень интересные, актуальные и креативные продукты и услуги, среди них - разработка смарт-аксессуара, который несет информацию хранителя и имеет QR-код; очки, защищающие от вредного синего света экрана; робот нового поколения, который поможет автоматизировать процесс обслуживания клиентов и тем самым заменить человеческий труд; эко-карандаш для повторного использования, изготовленный из экологически чистых материалов; подарочная коробка, являющаяся отличным способом показать гостям нашей страны образцы культуры и истории; проект, посвященный неисчерпаемым источникам энергии и другие продукты и услуги.

На мероприятии члены команд рассказали о своих проектах, идеях их создания, возможностях реализации, целевой аудитории, о том, как определяется себестоимость продукта и сколько составила прибыль от реализации, с какими компаниями было налажено сотрудничество и партнерство. Некоторые команды даже отметили, что определенный процент от прибыли потратят на благотворительность.

Участники команд ответили на вопросы членов жюри, в ходе диалога они проявили управленческие, предпринимательские качества, черты лидера, которые ценятся в бизнесе.

В ходе мероприятия были показаны серии видеороликов о деятельности MiniBoss Business School Baku, было широко освещено, почему стоить отдать свой выбор именно MiniBoss, рассказано о восьми уникальных курсах в школе.

Также состоялось выступление членов Общественного объединения "Birgə və Sağlam" (Вместе и здоровы), воспитанников Центра аутизма и Учреждения социального обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья №1, которые представили вниманию участников и гостей мероприятия вокальные и танцевальные композиции. Выступления придали особую атмосферу мероприятию.

На мероприятии была организована выставка-продажа продуктов, созданных командами. Гости смогли ознакомиться и приобрести представленные продукты.

Затем были названы команды-победители Национального чемпионата. По итогам голосования жюри I место в Национальном чемпионате заняла команда Econotes (630 баллов); II место - команда Box from my land (585

баллов); III место - команда BeSafe (554 балла).

Победители были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми кубками соответственно.

Всем командам-участникам Национального чемпионата были вручены сертификаты.

Отметим, что MiniBoss Business School Baku - это бизнес-школа для детей и подростков. Наряду со знаниями о бизнесе, MiniBoss Business School Baku учит лидерству, ответственности за свое дело и команду. Благодаря занятиям в MiniBoss Business School Baku у детей формируется способность к креативному мышлению. Они также получают возможность реализовать идеи в виде стартапа, а затем представить готовую продукцию.